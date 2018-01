Tweet on Twitter

La lucha contra las llamadas «fake news» o «noticias falsas» que se libran en las principales redes sociales tiene un episodio adicional: la cadena de mensajes que suelen enviarse a través de aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp y que, por lo general, suelen contener falsedades.

Consiste en una retahíla de mensajes que pretenden alarmar a la población. No es algo novedoso. Los bulos y mentiras se han difundido siempre por los canales informativos de la época. Pero ahora, por la rapidez e inmediatez de internet quedan visibilizadas. No se salva nadie, tampoco WhatsApp, empresa filial de Facebook, que cuenta con su propio formato para promocionar las noticias malintencionadas, la cadena de mensajes. Seguro que a más de uno le habrá llegado en alguna ocasión ese mensaje que decía que el servicio iba a ser de pago si no lo enviabas a diez contactos. Pues eso.

Se suele presentar como un mensaje informativo que trata de «ayudar». Aparecen con mayor fuerza cuando se produce un acontecimiento de gran relevancia como un atentado o un anuncio político de importancia. La facilidad a la hora de compartirlo provoca que estas cadenas inunden los chats, sobre todo los grupales, cuyo origen es difícil de descubrir. Pero para reducir su impacto, WhatsApp prepara un nuevo método; incorporar una etiqueta o alerta que informe a los usuarios que el mensaje que va a enviar puede contener errores.

Según ha desvelado «WABetaInfo», medio especializado que avanza los nuevos servicios de esta popular aplicación, la idea es añadir un sistema capaz de avisar con indicadores o «flags» -«banderas», en español, nombre con el que se identifica a este tipo de alertas- si se trata de un mensaje que se ha reenviado muchas veces y que, por tanto, es susceptible de contener errores.

Este método, sin embargo, no evitará, en caso que finalmente se ponga en marcha, que impida compartirse estas cadenas, pero al menos informará al usaurio que es posible que reenvíe un contenido calificado de inapropiado. La «app», para ello, requerirá de tener un cierto acceso al contenido difundido para certificar que se trata de una cadena de mensajes.

El mensaje de advertencia se mostrará en la parte superior del chat, debajo del nombre del usuario remitente. Según las primeras capturas, el usuario receptor verá esa alerta cuando intente reenviar dicho mensaje. El objetivo, por tanto, es mentalizar al usuario antes de que cometa el error de difundir por inercia una cadena de mensajes inapropiada. Por el momento, se desconoce la fecha de disponibilidad.

