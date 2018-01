La página de la Cámara de Diputados fue hackeada la mañana de este martes. Al entrar a ella se leía el mensaje “Hola, cámara de ratas” y se escuchaba una canción del cantante urbano N-fasis con el título Odebrecht.

Los piratas del portal invitaron a los lectores a acudir a la próxima actividad de la Marcha Verde y colgaron el video del cantante urbano, en cuyas letras escucharían “muchas verdades en forma de canción”. En un cuadro inferior fue colocado el material.

“Nos complace invitarles el próximo 28 de enero de 2018 a la concentración que hará la Marcha Verde frente al Palacio Nacional. Sean todos bienvenidos porque esta marcha es también por ustedes…No falten”, era el texto. El fondo de la página estaba negro y tenía una imagen de la figura que caracteriza a los piratas informáticos.

Luego de un momento, el portal fue sacado de línea y en el colocado el mensaje “Server Error 403 – Forbidden: Access is denied. You do not have permission to view this directory or page using the credentials that you supplied”.

