En Twitter, una curiosa petición a una cadena de comida rápida, un trágico concierto de una joven cantante de pop y un atropello masivo, fueron los temas que levantaron los tuits más compartidos en Estados Unidos durante el 2017.

Twitter compartió los mensajes con mayor alcance del año, que reflejan un balance de los eventos e hitos que marcaron el país norteamericano. Revísalos a continuación:

Carter quiere nuggets

HELP ME PLEASE. A MAN NEEDS HIS NUGGS pic.twitter.com/4SrfHmEMo3 — Carter Wilkerson (@carterjwm) 6 de abril de 2017

El 5 de abril, Carter Wilkerson, publicó un mensaje en la red social donde le preguntaba a la cadena de comida rápida Wendy’s cuántos retuits serían necesarios para obtener un año de nuggets de pollo gratis. Al día siguiente le respondieron desde la cuenta oficial que 18 millones sería suficiente.

Actualmente su tuit ha sido compartido más de 3.600.000 veces y colecciona más de 980.000 ‘likes’, rompiendo la histórica marca que había de Ellen DeGeneres en la premiación de los Oscar en 2014.

Obama cita a Nelson Mandela tras ataque en marcha anti-supremacista

El 12 de agosto, a las 20.06 horas, el antecesor de Donald Trump en la Casa Blanca, Barack Obama, publicó en su cuenta oficial tres citas del ex presidente sudafricano Nelson Mandela a raíz del atropello que vivieron los asistentes a una convocatoria que rechazaba la “supremacía blanca” en Virginia.

A la fecha, el mensaje suma más de 1.700.000 retuits y sobrepasó los 4.500.000 likes, convirtiéndose en el tuit con más ‘me gusta’ en la historia.

“No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion…” pic.twitter.com/InZ58zkoAm — Barack Obama (@BarackObama) 13 de agosto de 2017

Ariana sin palabras

El 22 de mayo, el mismo día que se reportaron dos explosiones durante su concierto en Manchester, la cantante de 24 años, Ariana Grande, compartió un sentido mensaje en la red social del pajarito. En él decía que estaba quebrada, que desde el fondo de su corazón lo lamentaba y que no tenía palabras.

A noviembre del mismo año, el tuit ha sido compartido más de 1.100.000 veces y suma más de 2.600.000 likes.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don’t have words. — Ariana Grande (@ArianaGrande) 23 de mayo de 2017

