Tweet on Twitter

Share on Facebook

¿Tener un fondo de pantalla negro ayuda a ahorrar batería en el teléfono móvil? La respuesta es positiva por una sencilla razón: la tecnología OLED de algunos paneles de móviles se beneficia que haya un negro totalmente negro de fondo. Para conseguirlo, no se iluminan: consiguen el negro “apagando” esa parte de la pantalla.Las distintas tecnologías OLED, sean AMOLED o p-OLED, están formadas de píxeles que se encienden individualmente y que van generando colores a su bola mezclando rojo, verde y azul junto con la luz blanca que los ilumina.

Es lo que los diferencia en gran medida de las clásicas pantallas LCD, que tienen un panel trasero que ilumina todo el panel, no cada píxel, para generar los colores.Si los paneles OLED consiguen el negro al no encender ciertas partes de la pantalla que corresponden a ese color, se ahorra batería porque no se consume energía para encender dicho píxel. Por lo tanto, cuanto más negro haya en su pantalla de forma constante, más se ahorra.

La diferencia entre tener un fondo de pantalla en negro y un fondo de pantalla normal y corriente no es tan espectacular: en torno a un 1% de batería por hora encendido, según informó el diario español El Mundo.Pero si a estos porcentajes se suman aplicaciones que se usen mucho en modo noche, como por ejemplo Twitter, o el uso de la interfaz oscura de las últimas versiones de Android, se pueden conseguir mejores resultados.Esto último es hasta más importante que tener un fondo de pantalla negro. Al fin y al cabo, el escritorio del móvil no se ve tanto como las aplicaciones de WhatsApp, Facebook o Instagram.

Conseguir que estas aplicaciones funcionen con una interfaz más oscura no es fácil, y a veces implica bajarse versiones modificadas o reconfigurar de raíz el teléfono, por lo que las molestias ocasionadas para conseguir un poco de ahorro de batería no suele compensar.

FUENTE