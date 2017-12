Tweet on Twitter

La dispata legal entre Qualcomm y Apple podría provocar que se deje de vender el iPhone X en EE.UU.

Como recordarán los de Cupertino presentaron a inicios de año una demanda porque consideraban que el fabricante de chips les cobraba un exceso de regalías por su tecnología implementada en los iPhone.

Qualcomm ha introducido una demanda ante la ITC por la cual pide que se prohiba la importación y venta de ciertos iPhones que usan módems de Intel. Entre esos modelos no solo se encuentra el flamente iPhone X, también están los iPhone 8 y 7 Plus, 7 y 7 Plus. Eso sí, las únicas operadoras que se verían perjudicadas en Estados Unidos serían AT&T y T-Mobile, debido a que los iPhone vendidos en Verizon y Sprint incorporan chips de Qualcomm.

En el documento introducido ante la ITC, Qualcomm pide que se detengan las importaciones de los dispositivos que estarían infringiendo sus patentes. “Prevenir esa infracción, y por tanto, recompensar la innovación, es el objetivo para el que se diseño el sistema de patentes”, recuerda la empresa.

Esta no es la primera vez que Qualcomm solicita a la ITC que se involucre en su batalla con Apple. En agosto, la ITC dijo que investigaría la queja de Qualcomm de que Apple estaba usando ilegalmente su tecnología celular en iPhones con módems fabricados por Intel. En esa demanda, Qualcomm también intentó prohibir todos los iPhones que usan chips de Intel.

