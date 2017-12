Muchos rumores y pocas certezas han circulado en torno a las Magic Leap, las gafas que dan nombre a la compañía que aún no ha lanzado ningún producto al mercado pero que prometen ser larevolución en la realidad aumentada (el paso siguiente a la realidad vitual). Hasta ahora. En un movimiento sorpresa, la compañía, financiada por Google, de Mountain View ha mostrado la primera imagen oficial del dispositivo con un diseño futurista que promete el disfrute de la realidad mixta (combinación de aumentada y virtual).

