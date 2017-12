Tweet on Twitter

Dom Hofmann, creador de la aplicación de fotografías Vine, y parcialmente difunta, estuvo tuiteando desde hace unos días que su aplicación podría regresar en una segunda versión.

“Voy a trabajar en una siguiente versión de Vine“, dice Hofmann. “Lo he estado sintiendo y he visto bastantes tuits, mensajes directos, etc”. El tuit rápidamente se encendió como la pólvora ante los fanáticos de esta aplicación que parecen no olvidarla.

Vine se lanzó a mediados de 2012 y antes de cerrar el año la compañía ya era filial de Twitter. Sin embargo, tras algunos cambios estructurales y la llegada de otros apps con las mismas funciones, Vine fue perdiendo relevancia.

Poco mas tarde los videos en móviles han cambiado con el desarrollo de otras aplicaciones como Instagram y Snapchat las cuales son conocidas como reinas de la categoría para compartir videos rápidamente.

Por ahora el ejecutivo no ha dado más detalles de cómo será Vine, si volverá a sus inicios con videos de solo seis segundos de duración o seguirá permitiendo los más de dos minutos que ya habilitaba al final de sus días.

