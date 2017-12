Tweet on Twitter

Share on Facebook

Instagram está por colocar las dos cosas que más odias en Internet: publicidad y publicaciones que no pediste ver.

El miércoles, TechCrunch publicó un reporte con evidencias de que Instagram quiere colocar fotos y videos de cuentas escogidas con base en las cuentas que sigues o que visitas. La función ya se está activando para todos los usuarios en iOS y Android, según confirmó Instagram a TC.

La red social dijo al sitio que la sección, llamada Recommended for you, mostrará entre una y cinco publicaciones que podrían gustarle al usuario y no hay manera de bloquear la función —después de todo, Instagram está haciendo esto para aumentar la interacción.

TC dice que este cambio se convierte en una de las modificaciones más grandes en Instagram, quizá desde el cambio de la cronología en orden de publicación por el orden de relevancia y la llegada de publicidad.

TC recopila varias reacciones negativas de usuarios que ya están viendo esta modificación y quizá Instagram eligió este momento de celebraciones y vacaciones para evitar una revolución en redes sociales de personas en desacuerdo con la nueva función. Instagram ya muestra contenido sugerido en la pestaña Explorar, pero en este caso invadirá la cronología principal del usuario.

FUENTE