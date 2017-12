Google anunció en su tercer evento anual para la India, celebrado este martes en Nueva Delhi, que está lanzando Android Oreo (Go Edition), una versión liviana de su plataforma móvil diseñada para funcionar sin problemas en teléfonos de gama baja.

La primera noticia de la variante Go había sido anunciada en el evento IO en mayo, pero ahora está listo para ser lanzado junto con Android Oreo 8.1 este miércoles. La idea es dar soporte a los dispositivos con 512MB a 1GB de RAM, para ayudar a más personas que se conectan por primera vez a experimentar tantos productos de Google como sea posible.

Según The Next Web, la empresa explicó que Android Go es un sistema operativo optimizado, ajustado para lanzar aplicaciones un 15 por ciento más rápido que la versión estándar. También viene con un montón de aplicaciones de Google reconstruidas para una experiencia más fluida en dispositivos de bajas especificaciones. En total, ocupan hasta un 50 por ciento menos espacio que una instalación estándar de Android Nougat.

Al mismo tiempo, incluye todas las características de seguridad que son estándar con Android O. Para agilizar aún más la experiencia, la tienda personalizada de Google Play muestra en lugares destacados a las aplicaciones diseñadas especialmente para los dispositivos Go Edition, y la función Data Saver de la empresa está habilitada de forma predeterminada. Google dice que esto puede ayudar a los usuarios más cuidadosos a ahorrar hasta 600 MB de datos móviles al año en sus teléfonos.

La idea cierra por todos lados porque Go Edition viene con un montón de aplicaciones precargadas (de Google) que también se han optimizado: una nueva experiencia de búsqueda llamada Google Go, Google Assistant Go, YouTube Go, Google Maps Go, Gmail Go, Gboard y la herramienta de gestión de archivos Files Go recientemente lanzada.

