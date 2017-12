Tweet on Twitter

Share on Facebook

La mayoría de los gigantes de Internet llegan a acuerdos con las principales discográficas para avanzar en servicios de suscripción musical, pero no Facebook. La firma de Palo Alto acaba de llegar a un acuerdo mundial con Universal Music Group que permitirá que la música del sello se use en Facebook, Instagram e incluso experiencias de Oculus VR. Esto permitirá publicar de forma legal videos con la música de artistas de Universal y “personalizar” la experiencia musical, sin miedo a sanciones por violaciones de derechos de autor.

Esto aparentemente es solo el comienzo. Universal señaló que es la “base” para una hoja de ruta, y que las dos empresas “experimentarán” para traer “nuevos productos basados ​​en la música” a las plataformas de Facebook. Esto no garantiza los usuarios lleguen a ver en el futuro un servicio de música completo (Facebook debería firmar con otros sellos importantes antes de que sea siquiera sea contemplado como una opción), pero está claro que se trata mucho más que un simple acuerdo para mejorar la banda sonora de simples videos hogareños.

Hasta cierto punto, se trata de una estrategia efectiva para defenderse de los problemas de derechos de autor. Facebook probablemente no esté interesado en tener que lidiar con los avisos de eliminación por infracción a derechos de autor, y las marcas han acusado a las compañías de Internet de no hacer lo suficiente para frenar la piratería. Al mismo tiempo, podría ayudar fácilmente a Facebook a atraer a más usuarios. Si un creador de contenidos supiera que su artista favorito hizo que una canción está disponible para su uso en Facebook pero no en Twitter o YouTube, ¿dónde iría a compartir algo relacionado con esa canción?

FUENTE