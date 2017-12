La noche del 7 de diciembre fue escenario de The Game Awards, última edición de una de las premiaciones más importantes del mundo de los videojuegos, donde se reunió la crema y nata de la industria para conocer cuáles eran los mejores títulos del año 2017.

La cita tuvo lugar en el Microsoft Theater de Los Ángeles y otorgó premios en 28 categorías que incluían al juego del año, la mejor dirección y la mejor banda sonora, así como también distinciones individuales el mejor jugador de e-sports o la mejor actuación.

Así fue la entrega del premio juego del año, otorgado a “The Legend of Zelda: Breath of the Wild”.

Con toda seguridad, el galardón que más expectativa despertó entre la comunidad de aficionados y profesionales del rubro fue la del mejor título del año, que en esta ocasión tuvo como nominados a “Horizon Zero Dawn”, “Super Mario Odyssey”, “PlayerUnknown’s Battlegrounds”, “The Legend of Zelda: Breath of the Wild” y “Persona 5”.

“The Legend of Zelda” fue la producción que finalmente se llevó el ansiado premio, que fue recogido por los emocionados Hidemaro Fujibayashi y Eiji Anouma, director y productor, de la franquicia de Nintendo.

Otros premios importantes de The Game Awards fueron el de mejor juego de acción, otorgado a “Wolfenstein 2” y el de mejor dirección, que también ganó “Zelda”.

La galería que acompaña a esta nota reúne a los videojuegos que triunfaron en las diversas categorías presentes en la premiación.

