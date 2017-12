Tweet on Twitter

Para ahorrar batería en tu teléfono móvil existen multitud de pasos que muchos ya conocen, como cerrar las apps que se comen la carga, calibrar la batería… Sin embargo, hay uno todavía más sencillo del que varias webs especializadas vienen hablando a lo largo de este 2017: usar un fondo de pantalla negro.

Desde webs como Todo Android, AndroidPit o Andro4All explican en qué casos este truco funciona, ya que no sirve para cualquier tipo de pantalla y es por ahí por donde hay que empezar si se quiere usar.

Este truco sirve si el móvil que tienes lleva pantalla con tecnología OLED, AMOLED o p-OLED, ya que en este tipos de pantalla cuando el color es negro el píxel se apaga de manera que no consume energía. Con las pantallas LCD, por su parte, esto no funciona ya que esta tecnología enciende todos los píxeles a la vez, no uno a uno como las OLED.

El ahorro con el cambio de fondo de pantalla supone alrededor de un 1%, pero desde Andro4All explican que esto es aplicable a fondos de apps como Whatsapp, lo que significará un ahorro mayor todavía.

Además debe tener presente no utilizar fondos de pantallas animados ni aplicaciones de fondo de pantallas animadas, debido a que estos fondos usan un conjunto de sensores de tu smartphone que hacen que el procesador trabaje más y por consecuencia trae una reducción en la autonomía de tu batería.

