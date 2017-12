Analistas de la compañía de ciberseguridad Kaspersky Lab han identificado un nuevo ‘malware’ para móviles, bautizado como Loapi, que presenta una gran variedad de módulos que le permiten desarrollar numerosas actividades maliciosas, desde la minería de criptomonedas hasta ataques de denegación de servicio (DDoS).

A través de un comunicado, la empresa rusa ha resaltado el comportamiento “bastante extraño” de este ‘malware’, que cuenta con una “gran variedad” de módulos que le permiten una combinación “casi infinita” de opciones maliciosas, desde la minería de criptomonedas hasta ataques DDoS. Además, gracias a su arquitectura modular compleja, todavía se pueden añadir nuevas funciones, ha alertado Kaspersky.

Loapi: the new Trojan capable of exhausting your cell phone’s battery: https://t.co/Qqt9YUhkWT a través de @YouTube

