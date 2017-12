Los investigadores de seguridad informática conocidos como MG y Mich se han dedicado a investigar lo sencillo que resulta identificar un cable USB manipulado para espiar a los usuarios, y como los delincuentes pueden esconder un micrófono de forma sencilla dentro de los mismos. Al parecer los creadores de estos accesorios espías utilizan antenas y componentes de tamaño reducido que son capaces de esconderse en el interior del conector de un cable de los que todos tenemos en casa.

Decided to get one of those USB spy cables with hidden microphone & GPS cell tracker. Noticed a few things… (1/n) pic.twitter.com/9wJn6l6FHq

— MG (@_MG_) 10 de diciembre de 2017