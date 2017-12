Tweet on Twitter

¿Por qué ver video en un celular o una tableta cuando puedes comprar un dispositivo de streaming por 30 dólares para verlo en una pantalla grande? Apple, Google, Amazon y Roku compiten para ser tu puerta hacia el video en internet. El aparato que elijas depende en gran parte de los servicios que ves y el tipo de TV que tienes.

Por supuesto, el dispositivo por sí solo no es suficiente. Vas a necesitar al menos una subscripción a un servicio de video como Netflix o Hulu, que cobran cuotas mensuales. Otros, como WatchESPN, requieren una subscripción de TV por cable a cable TV, aunque sus selecciones son limitadas.

A continuación, una guía de compras para streaming:

STREAMING INCLUIDO

Muchas “smart TVs”, consolas de juegos y el videograbador digital TiVo tienen capacidades de streaming incluidas. Si todo lo que miras es Netflix y Hulu, no necesitas más, pero los apps de canales individuales como The CW y FX no funcionan en todos los televisores.

Las excepciones son los televisores que tienen software de Roku o Amazon o que incluyen la tecnología del Chromecast de Google. Esos tienden a tener una mayor selección de apps, así que probablemente no necesitarás un aparato adicional.

___

AMAZON FIRE TV

Aunque Amazon está promoviendo mejor servicios rivales, su Fire TV es visto básicamente como un acompañante del programa Prime de la compañía. El video disponible a través de Prime es prominente. Ese aparato incluye el asistente de voz Alexa, lo que te da parte meteorológico, marcadores deportivos, cotizaciones de la bolsa y controles para varios apps.

El Fire TV Stick, de 40 dólares, es bueno para televisores regulares de alta definición.

Si tienes un televisor de 4K, mejor compras el Fire TV regular por 70 dólares.

Fire TV no tiene apps para iTunes ni Google Play. Y el remoto carece de controles para volumen, algo que se está volviendo estándar en streaming.

___

ROKU

Roku tiene una de las selecciones de canales más amplias: más de 5.000. No tiene iTunes.

El Express de Roku se vende por apenas 30 dólares. El Streaming Stick, de 50 dólares, incluye un control remoto con botones para volumen, además de búsqueda por voz. El Streaming Stick Plus, de 70 dólares, añade 4K y HDR. Y por 100 dólares, el Ultra incluye un remoto que emite un sonido para ayudarte a localizarlo. El Ultra tiene además enchufe para audífonos.

___

GOOGLE

El Chromecast de Google es barato, pero más complicado para usar, pues tienes que iniciar video en el celular y entonces pasar el stream al televisor. Los sistemas más baratos de Amazon o Roku pudieran ser una mejor opción, porque han bajado de precio.

Separadamente, Google ofrece su software Android TV para otros productores de aparatos de streaming.

Aunque es caro _179 dólares_ el Shield de Nvidia es un ejemplo notable de aparato para Android TV. Viene con 4K y HDR e incluye búsquedas de voz con el Google Assistant.

___

APPLE TV

Aunque no se requiere un iPhone, Apple TV es mejor si lo tienes. El aparato básico cuesta 149 dólares. La versión con 4K y HDR 179 dólares. Se integra bien con otros aparatos de Apple.