Tweet on Twitter

Share on Facebook

Llegó la temporada navideña y vacaciones, donde amigos y familiares toman fotos de sus diferentes reuniones y viajes en la noche.

Para ayudar a los usuarios a tomar sus fotos nocturnas de la época de Navidad, la multinacional Samsung ha desarrollado un paso a paso para obtener las mejores fotos de estos momentos.

Paso 1: mano firme

• La estabilidad es la clave para sacar la foto perfecta en la noche.

• Utilice un trípode. Si no tiene uno, busqueun lugar donde pueda apoyar su brazo;por ejemplo, sentado o apoyándose en una estructura sólida.

• Los usuarios de Galaxy Note8 cuentan con dos cámaras con Estabilización de Imagen Óptica (OIS, por sus siglas en inglés), que ayudan a tener el dispositivo estable mientras se hace la captura.

Paso 2: desactive el flash

• No use flash. Aunque esté en condiciones de baja luz el flash no conseguiría iluminar el cielo para hacer una gran toma.Desactívelo tocando el ícono en forma de rayo que aparece en el panel superior del menú de la cámara.

Paso 3: sin zoom digital

• No use el zoom – su cámara capturará más detalles si usted no cierra el foco cuando hace la captura.

• En el modo de captura doble en el Note8, ambas cámaras sacarán un retrato simultáneamente, uno en primer plano y otro de gran angular que muestra toda la escena.

Paso 4: configure su equipo

• Apague el HDR (Alto Rango Dinámico) – La larga exposición disminuye la velocidad de la captura lo que no es ideal para imágenes de disparo en ráfaga.

• Fije el ISO a un valor bajo, tal como 100 para reducir la probabilidad de sobreexposición.

• Luego de fijar el ISO, ajuste la Apertura para sintonizar el brillo de la imagen puesto que esta opción controla la luz que viene a la cámara.

• Si tiene poco tiempo para hacer la toma, fije todas las configuraciones en automático y use las funciones de compensación de exposición para ajustar el brillo de sus imágenes, después de la captura.

Paso 5: disparo en ráfaga

• Capture múltiples imágenes con la función de disparo en ráfaga (burstshoot).

• Al usar el objetivo gran angular, el sensor de Píxel Doble incluye autoenfoque rápido, para que usted pueda capturar imágenes nítidas y claras rápidamente incluso en condiciones de baja luz.

Paso 6: pruebe otro ángulo

• Haga tomas de plano abierto, preferiblemente con el smartphone en forma horizontal.Pruebe con la opción de selfies amplios que ofrece la gama de equipos J y A.

• Utlilice el Modo alimentos de los equipos de las gamas A, S y Note, que resaltan el objeto del primer plano y difumina los objetos que se encuentran alrededor, dándole más calidad a la foto.

• Con el recurso de efecto bokeh en los dispositivos de Samsung, usted podrá crear autorretratos y fuegos artificiales nítidos en una misma captura.

FUENTE