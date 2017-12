Tweet on Twitter

Steve Jobs nació en Nápoles. No, el cofundador de Apple no. Y no, tampoco es una broma por el Día de los Inocentes. Los hermanos Vincenzo y Giacomo Barbato le torcieron el brazo a la empresa tecnológica y podrán llamar “Steve Jobs” a su compañía de ropa.

El caso entre los hermanos Barbato y Apple se inició en 2012, cuando los italianos se dieron cuenta de que la empresa jamás había registrado la marca Steve Jobs. Procedieron a hacerlo junto a un logo en donde se destacan una J mordida.

Tras años de diseñar y vender ropa y accesorios con otras marcas, decidieron que Steve Jobs sería el nombre perfecto para su nuevo emprendimiento.

Apple los demandó de inmediato, pero la justicia italiana acaba de dictaminar que podrán seguir utilizando la marca y el logo. Las autoridades italianas entendieron que la J no es una fruta ni otro tipo de comestible y que, por lo tanto, la mordedura no hace referencia al logo de la empresa norteamericana.

La decisión se traduce en que los hermanos Barbato podrán seguir vendiendo bolsos, remeras, jeans y otros accesorios con la marca Steve Jobs.

En declaraciones a Business Insider Italia, dijeron que en un futuro podrían incursionar en el mundo de la electrónica, sin descartar que el segmento de la telefonía.

En otras palabras, en un futuro podría haber un teléfono Steve Jobs compitiendo con los iPhone, los que Jobs ayudó a diseñar.

