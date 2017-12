Canva la plataforma para hacer diseños sin saber diseño gráfico llega a Android

Tweet on Twitter

La aplicación de Canva para Android te ofrece una inmensa cantidad de plantillas con las que crear diseños para tus fotos fácilmente y sin conocimientos.

Subir una foto o actualizar nuestro Facebook no implica demasiado misterio más que tener la inquietud y una idea. Aunque eso sí, destacar entre el resto de actualizaciones es muy complicado; de ahí que el mejor ingrediente sea la originalidad. ¿No tienes idea de cómo conseguir buenos diseños? No hay problema: Canva aterriza en tu móvil para ofrecerte una completísima herramienta de diseño.

¿Qué es Canva?

Es un servicio de diseño web que también está en smartphones, ahora en Android. Ofrece una ingente cantidad de plantillas predefinidas con las que podrás personalizar tus fotos, tus pensamientos, actualizaciones de Twitter, Instagram… La idea detrás de la aplicación es la de facilitar la originalidad y la creación de contenido único. También en móviles Android, su aplicación es espectacular.

Este servicio web no es nuevo, tampoco la aplicación de iOS, pero no ocurre lo mismo en Android: en nuestro sistema lleva solo dos semanas. Aunque eso sí, este tiempo ha sido suficiente para conseguir un elevado número de descargas: entre 100 000 y 500 000; con una valoración media de 4,5 estrellas, señal de que la aplicación está cumpliendo las expectativas. Eran bastante altas.

Con Canva puedes crear lo que se te antoje. Una foto para Instagram con un mensaje chulo, una portada para tu cuenta de Facebook, puedes hacer un póster para tu empresa, una tarjeta de invitación creada por ti… Todo desde el móvil y con las plantillas incluidas: basta con que elijas una y la personalices a tu gusto. Como decíamos, hay más de 60 000.

Puedes cambiar la foto del fondo de cada diseño por una imagen de la galería, tienes una inmensa cantidad de tipografías a elegir, existen diseños prefefinidos para adaptar a tus necesidades, puedes añadir otros elementos gráficos para completar el mensaje… Y todo desde una interfaz táctil que no solo es sencilla, también es bastante cómoda. Con guías de centrado para que los textos queden en su sitio.

Y con la máxima calidad en el diseño, para que tus actualizaciones en las redes sociales tengan un aspecto profesional. Pruébala, seguro que se convierte en una de tus apps de edición preferidas.

Canva no tiene mayor impedimento a la hora de utilizar ya que no posee ningún coste en la descarga y tampoco molesta con la publicidad porque carece de ella. Ofrece compras in-app, pero no son necesarias para sacarle el máximo provecho: conseguirás tus diseños sin gastar un céntimo.

Aquí la puedes descargar para Android

