WhatsApp ha caído en la mañana de este viernes durante unos minutos. Multitud de usuarios se han quedado sin poder envíar mensajes en esta famosa aplicación debido a problemas técnicos en el servicio. La compañía de momento no ha explicado dónde está el error, pero hay constancia de que ha dejado de funcionar momentáneamente en varias regiones del mundo.

El fallo no ha afectado a todos los terminales y no está relacionado con el sistema operativo de los smarthphone, ya que se han quedado sin WhatsApp tanto usuarios de Android como de Apple.

Whatsapp is having issues since 16:23. https://t.co/32qVlmq9Ih RT if it’s down for you as well #Whatsappdown

— Downdetector SG (@downdetectorSG) 3 de noviembre de 2017