Twitter prepara una nueva sección llamada ‘Bookmarks’ para que los usuarios puedan guardar tuits de forma privada y los lean tiempo después.

News from the #SaveForLater team! We’ve decided to call our feature Bookmarks because that’s a commonly used term for saving content and it fits nicely alongside the names of the other features in the navigation. pic.twitter.com/cQ0X1PHlsR

De acuerdo con una integrante del equipo de desarrollo de Bookmarks, esta sección tiene como objetivo guardar el contenido con una interfaz de marcadores, como una pequeña etiqueta en un libro, y así poder leerlos después.

“Nos dijeron que los tuits marcados fueran privados para que sólo ustedes los pudieran ver. Tenemos esto en mente mientras creamos los diseños de esta función”, dijo la miembro de Twitter.

Otro investigador de este equipo de Twitter comentó en semanas pasadas que hicieron una investigación para entender cómo se guardan los tuits y por qué, con el fin de crear una mejor opción para los usuarios.

Last week we did some research to get a better understanding of how you currently save Tweets and why. You told us to make the saved Tweets private. We also found that many of you love to share what you’ve saved. #SaveForLater

— Kiyo Yamauchi (@kiyotoshi_y) 9 de noviembre de 2017