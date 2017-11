Los smartphones se han vuelto herramientas indispensables en nuestro día a día. Ya no solo cumplen la función de llamar y recibir llamadas, por el contrario nos ayudan a realizar una innumerable cantidad de operaciones.

Sin embargo, debido al gran uso que les demos, con el pasar de los días el rendimiento de los equipos va bajando y muchas veces termina trayendo más dolores de cabeza que otra cosa.

Los principales problemas que muchos usuarios experimentan son: reducción de la duración de la batería, poco espacio de almacenamiento, lentitud en el equipo y problemas con el consumo de datos móviles.

Por ello, a continuación te presentamos siete formas para optimizar el rendimiento de tu smartphone y ayudarte a que funcione de manera óptima por más tiempo. Los consejos han sido tomados del último informe de rendimiento y tendencias de Avast, sobre aplicaciones para Android.

Limitar las notificaciones

Definitivamente las notificaciones telefónicas son unas de las herramientas más útiles que podemos tener, dado que nos brindan la información que necesitamos saber respecto a nuestros intereses en redes sociales, ubicación, correo elctrónico, entre muchas más.

Sin embargo, no todas estas son necesarias y la mayoría hacen que el smartphone esté constantemente activo, aumentando el consumo de la batería de los datos móviles. Por ello, lo mejor será desactivar las notificaciones que no sean necesarias de la siguiente manera:

1. Ingresando al ‘administrador de aplicaciones’ desde el menú de configuración de tu equipo. Allí encontrarás una lista completa de las aplicaciones que están trabajando.

2. Para desactivar la notificación de una aplicación solo hay que tocar sobre está y desmarcar el recuadro ‘mostrar notificaciones’.

Reducir características que se ejecutan en segundo plano

Desactivar las notificaciones es solo un primer paso si realmente quieres mejorar el rendimiento de tu equipo. Lo segundo sería reducir las características que se ejecutan en segundo plano, los intervalos de actualización, el uso de la ubicación o las notificaciones en las aplicaciones.

Como en el paso anterior, debes dirigirte al administrador de aplicaciones y parar las apps y funciones que no estés utilizando.

Liberar espacio

Nos encantan las apps. No solo redes sociales, sino que también la plataformas de nuestro banco, servicios de taxi, mensajería instantánea, editores, juegos y un largo etc. No obstante, estas generan un gran consumo de espacio en la memoria y datos de internet, aunque no se estén usando.

Por ejemplo, solo navegar un minuto por Facebook produce 5 MB de archivos temporales que se guarda en el caché. Por ello, de cuando en cuando es bueno borrar este tipo de archivos en la memoria.

Lo que debemos hacer es ir al ‘administrador de aplicativos’ y presionar sobre la opción ‘borrar caché’. También podemos acudir a otras herramientas como AVG Cleaner para no tener que hacer el mismo paso por cada app.

Reducir el tráfico de datos

En algunos casos, una aplicación incluirá configuraciones que permiten al usuario limitar la cantidad de datos que descarga a través de Wi-Fi o datos móviles. En la sección de configuración podrás elegir desactivar las mencionadas opciones.

Deshacerse de las aplicaciones innecesarias

Tu dispositivo Android se parece mucho a una PC: cuantas más aplicaciones tengas instaladas, más lento será y más corta será su vida.

En este caso, como es difícil saber qué app consume más recursos lo mejor será descargar un programa que pueda hacer la tarea por ti.

