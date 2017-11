Estamos a poco más de un mes de que acabe 2017. Por tal motivo, diversas publicaciones y premios revelarán en breve cuales fueron los mejores títulos del año. TIME compartió hace poco su top de los dispositivos más destacables, en el que resaltó consolas como Nintendo Switch, SNES Classic y Xbox One X.

Ahora, la revista compartió su lista de mejores juegos del año. La lista contempla títulos de todas las plataformas y de las principales compañías. La primera posición del top la ocupa The Legend of Zelda: Breath of the Wild, título que también fue reconocido como el juego del año en los Golden Joystick Awards.

Sin duda, Nintendo tuvo un excelente año con Switch. Muestra de ello es que el segundo puesto lo ocupa Super Mario Odyssey, título que también está nominado en The Game Awards 2017. Para sorpresa de muchos, el tercer lugar se lo llevó What Remains of Edith Finch, aventura narrativa en primera persona desarrollada por Giant Sparrow.

El top 10 de los juegos del año de TIME

• The Legend of Zelda: Breath of the Wild

• Super Mario Odyssey

• What Remains of Edith Finch

• Wolfenstein 2: The New Colossus

• Persona 5

• Cuphead

• PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS

• Mario + Rabbids: Kingdom Battle

• Horizon: Zero Dawn

• Destiny 2

The Game Awards 2017 está muy cerca, pues se celebrará el próximo 7 de diciembre en Los Ángeles. Para la edición de este año, el evento contará con 2 nuevas categorías, que premiarán al mejor juego para móviles y al mejor título como servicio.

Adicionalmente, la premiación contará con la presencia de una orquesta, que interpretará música de videojuegos de diversas épocas. Geoff Keighley, presentador de The Game Awards, prometió que también habrá grandes sorpresas y anuncios.

