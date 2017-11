Moto Z2 Play, a USD 400 (USD 100 menos).

Moto G5 Plus de 32GB a USD 200 (USD 30 menos) de 64GB a USD 230 (USD 70 menos).

LG V30 o V30 Plus: si se pagan a precio normal, generan un descuento de hasta USD 400 en otro producto de la marca.

Samsung Galaxy S8 o S8 Plus, con un descuento de USD 150 desde el jueves 23 de noviembre.