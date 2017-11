El pasado 12 de setiembre, Apple presentó por primera vez tres dispositivos (iPhone X, iPhone 8 y el iPhone 8 Plus) en un mismo evento con motivo de su décimo aniversario. Esto significa que sus usuarios ahora tienen más opciones para realizar una compra, pero también suelen nacer muchas más dudas al momento de adquirir uno de estos teléfonos.

Un aspecto importante a tener en cuenta es que el iPhone 8 y el iPhone 8 Plus son los sucesores del 7 y 7 Plus que fueron presentados el año pasado, mientras que el iPhone X es una generación nueva que está por encima de todos los dispositivos presentados hasta el momento.

En cuanto a especificaciones generales, los tres dispositivos de Apple no tienen grandes diferencias. Los nuevos iPhone 8 y iPhone X tienen un procesador Apple A11 Bionic, una o dos cámaras traseras de 12MP (Megapíxeles) y una frontas de 7MP; Bluetooth 5.0, carga inalámbrica, cuerpo trasero de vidrio, resistencia al agua IP67 que resiste hasta un metro de profundidad hasta 30 minutos; 64 hasta 256GB de almacenamiento y sin conector de audífonos.

Diferencias

Sin embargo, el valor agregado que tiene el iPhone X es que integra estabilización de imagen óptica en sus dos cámaras traseras, el lente tiene una mejor apertura que el iPhone 8 Plus (f/2.4 vs. f/2.8) y su cámara frontal trabaja con un sensor infrarrojo y otros sensores que ofrecen reconocimiento facial.

Del mismo modo, la pantalla del iPhone X no tiene biseles, por lo que ofrece mucho más panorama con sus 5.8 pulgadas.

No obstante, este teléfono no tiene lector de huellas y sus cámaras posteriores están alineados de forma vertical y no horizontal como el iPhone 8 Plus.

El iPhone 8 Plus es más pesado que estos tres modelos, aunque posee mucha más memoria RAM (3GB) y batería que el iPhone 8 (2.691mAH). Aunque el iPhone X tiene una batería con mucho más autonomía que la del iPhone 8 Plus.

Conclusiones

Si bien en lo que se refiere a procesador son prácticamente similares. Los sensores, lentes de cámara y batería ofrecen cierta ventaja al iPhone X. Aunque tiene un precio mucho mayor que los dos otros dispositivos.

Si el usuario desea tener un teléfono con pantalla grande y una cámara de fotos que capte imágenes mucho más nítidas podría optar por el iPhone X.

El iPhone 8 está valorizado desde US$ 699; el iPhone 8 Plus US$799 y el iPhone X parte desde los US$999

