Apple anunció este miércoles que corregirá un error en su sistema operativo actual para Mac que permite que se acceda a las computadoras aunque no se introduzca la contraseña.

Un experto en informática turco alertó el martes a la empresa por Twitter de que cualquiera que tuviera una cuenta root podría entrar en la computadora para realizar modificaciones en el sistema. Para ello tan solo hacía falta elegir el usuario root en el dispositivo con el sistema operativo High Sierra, no introducir ninguna contraseña y simplemente presionar el botón de acceder varias veces.

If certain sharing services enabled on target – this attack appears to work 💯 remote 🙈💀☠️ (the login attempt enables/creates the root account with blank pw) Oh Apple 🍎😷🤒🤕 pic.twitter.com/lbhzWZLk4v

— patrick wardle (@patrickwardle) 28 de noviembre de 2017