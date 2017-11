Tweet on Twitter

Google lanzó este jueves Datally, disponible para Android en español, un programa que analiza las aplicaciones instaladas en el teléfono móvil y muestra a las personas el consumo en tiempo real y les permite determinar y limitar cuáles de esas “apps” pueden consumir datos cuando no están corriendo en primer plano. “Para muchos usuarios de todo el mundo, los planes de datos móviles son costosos. Lo que es peor, es difícil entender cómo se gastan. Por eso, cuando usas el teléfono, no solo chateas, juegas o miras videos, sino que también estás pendiente de la cantidad de datos que te quedan”, dijo en un comunicado enviado a iProfesional Caesar Sengupta, vicepresidente del equipo de Next Billion Users de Google.

Por eso la empresa creó Datally, que ayuda a analizar, controlar y ahorrar datos móviles a partir de tres aspectos:

* Analizar datos. Consultar cuántos datos se usa por hora, día, semana o mes, y recibir recomendaciones personalizadas para ahorrar más.

* Controlar datos. Activar el cuadro del Ahorro de datos (funciona como un velocímetro) para bloquear los datos en segundo plano y registrar el uso en tiempo real mientras usa sus “apps”. Si se ve que una aplicación consume más datos de lo esperado, puede bloquearla con un solo toque.

* Ahorrar datos móviles. En ocasiones, es posible que los datos de su plan no sean suficientes. Datally informará si hay redes Wi-Fi públicas cerca de la ubicación para que se pueda conectar.

Luego de probar Datally en Filipinas durante los últimos meses, los usuarios ahorraron hasta un 30% de los datos. Datally está disponible en Google Play Store y se puede descargar en teléfonos con Android 5.0 (Lollipop) y versiones posteriores.

