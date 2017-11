Desde el lanzamiento de iOS 11, multitud de usuarios se han quejado amargamente de que la batería de sus iPhone no dura como antes. Algunos incluso aseguran que su autonomía es de tan solo de cinco horas entre carga y carga. Y aunque todo el mundo le ha echado a la última versión del sistema operativo de Apple, parece que el culpable es la aplicación de YouTube.

Así lo reconoce el propio portal de videos en Twitter. El community manager de YouTubeha contestado a las quejas de un usuario por la enorme cantidad de energía –y sobrecalentamiento del teléfono- que produce la aplicación. Y lo ha hecho confirmando la situación y prometiendo una nueva actualización que solucione los problemas.

Las primeras quejas sobre este hecho se produjeron en el foro de MacRumors y en el blog de tecnología Piunikaweb, y más tarde ha satlado a Reddit y a redes sociales como Twitter. Al parecer, el culpable es un bug que deja en un loop la aplicación y exige una gran cantidad de procesamiento del teléfono móvil, y por tanto, la batería.

@YouTube Can you fix your app on iPhone X. It drains 20% in 30 minutes.

— BodyShotKing (@SSBodyShotKing) 12 de noviembre de 2017