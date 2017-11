Mozilla sorprendió para bien con el lanzamiento de Firefox Quantum, su nuevo y eficaz browser. Ahora, la compañía trabaja en una nueva característica pensada para mejorar la seguridad de sus usuarios, ya que avisará cuando se ingrese a un sitio que haya sufrido una violación de datos.

Según detalla Engadget, Mozilla está trabajando con la plataforma “Have I Been Pwned”, el popular sitio que puede chequear un correo electrónico y detectar si sus credenciales han sido robadas por piratas informáticos.

Troy Hunt, el experto en seguridad detrás de Have I Been Pwned, confirmó la noticia y tuiteó: “Sí, estamos haciendo cosas increíbles con @mozilla y @haveibeenpwned”. La actualización todavía está en las primeras etapas, pero puede descargarse de Github, luego compilarla y agregarla a Firefox si se desea probarla. Sin embargo, hay que tener en cuenta que solo funciona con Developer Edition.

El add-on es bastante básico, por ahora. Si se visita un sitio de la lista de Have I Been Pwned, arrojará un banner que dirá: “Visitaste un sitio hackeado”. No impedirá ingresar, pero le da a los usuarios una idea de que, en algún momento u otro, los procedimientos de seguridad del sitio no fueron óptimos.

Hunt está trabajando con Mozilla en el código, pero no está muy seguro de cómo funcionará la característica final. “Firefox solo está mirando qué sitios han sido vulnerado y estamos discutiendo otras formas de usar los datos en el futuro”, le dijo a Engadget en un mensaje. “Tienen un amplio alcance y la divulgación de esta información a través de Firefox es una excelente manera de obtener mayor exposición en torno a las infracciones de datos”.

FUENTE