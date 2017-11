Tweet on Twitter

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó hoy a un hombre iraní como el supuesto responsable del hackeo a la cadena de televisión HBO, una filtración que llevó en agosto último a la publicación anticipada en la web de episodios y guiones de series populares como Game of Thrones.

En el texto de la acusación formal -disponible en https://www.justice.gov/usao-sdny/press-release/file/1013001/download- los fiscales alegan que Behzad Mesri obtuvo acceso al servidor de HBO al interceptar la cuenta de los empleados.

Con ese ingreso, Mesri robó episodios aún no estrenados de programas como Ballers y Curb Your Enthusiasm, y guiones de Game of Thrones, mientras que también fueron comprometidos documentos financieros y las cuentas de las redes sociales.

La justicia alega que cuando Mesri tuvo la información, se contactó con HBO y exigió alrededor de cinco millones de dólares -que luego se convirtieron en seis millones- en bitcoins como rescate por los datos robados, informó hoy la publicación de tecnología The Verge.

El acusado, a quien los fiscales señalan como atacante informático para el ejército iraní, enfrenta los cargos de fraude informático, robo de identidad y extorsión.

Estos cargos representan el último capítulo de una historia que puso en jaque la seguridad informática de HBO.

El 30 de julio, esa firma confirmó haber atravesado un “incidente cibernético”, luego de que un grupo de atacantes adjudicara a través de un mail enviado a varios periodistas haber conseguido 1,5 terabytes de información de esa empresa.

Diez días después, los ciberatacantes divulgaron un correo electrónico en que el canal de cable estadounidense les ofrecía 250.000 dólares como “recompensa” para recuperar información confidencial que incluía datos de Game of Thrones, lo que fue desmentido luego por la compañía de entretenimiento.

