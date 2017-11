Tweet on Twitter

Aún no nos reponemos del lanzamiento del Galaxy S8 y S8+, cuando nos llegan noticias de su sucesor. Un reporte de The Korea Herald ha dado a conocer que Samsung podría estar casi listo para en lanzamiento del nuevo Galaxy S9 Plus, pues señala que la producción del teléfono podría comenzar muy pronto.

En el portal se dio a conocer que la producción del prototipo del Samsung Galaxy S9 Plus comenzó en octubre, por lo que ya hay especificaciones de hardware establecidas, y esto significaría que la producción masiva de los smartphones comience en diciembre.

Así que podríamos tenerlo en el mercado oficialmente antes de abril, más o menos por el mismo mes en el que fueron lanzados el Samsung Galaxy S8 y S8+.

Respecto al lector de huellas del equipo, a pesar de los intentos de la firma por colocarlo en la pantalla, cuestiones técnicas no se lo han permitido igual que en los dos años anteriores, por lo que seguirá ubicándose en la parte trasera del teléfono, debajo de la cámara doble vertical con la que contará.

Otro informante de la fuente de tecnología especializado en Samsung, @Universecle, señala que el nuevo dispositivo seguirá teniendo una entrada para audífonos, aunque el diseño de su cara posterior cambiará radicalmente.

Por ahora, toda la información que hay al respecto son rumores, que poco a poco irán tomando forma cuando se indiquen más detalles del nuevo Galaxy S9 y S9+ de Samsung.

FUENTE