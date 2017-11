Sin embargo, apuntó que la responsabilidad no es solo suya, ya que no creyó que su acción desencadenaría la suspensión de la cuenta, y deslizó que sería un error del sistema de control el hecho de que un empleado tercerizado pueda hacer algo así con una cuenta tan importante. “No hackeé a nadie, no hice nada que no tenga autorización, no entré a ningún sitio o usé una herramienta que no debería. No cometí ningún crimen y aclaro que cumplí con todas las reglas”, aseguró.

Respecto a su decisión de revelar su identidad, oculta por casi un mes, declaró: “Quería vivir una vida normal, no escapar de la prensa. Hablar con vecinos. Tuve que eliminar a cientos de amigos porque los reporteros me acosaban y añadían a mis amigos a Facebook. Tuve que borrar muchas fotos. Están aclamando a una persona como un héroe nacional, desean darle un Nobel… son solo comentarios. Para mí solo fue una coincidencia“.

Trump no reaccionó al incidente hasta 12 horas después, con una respuesta sorpresivamente moderada. “Mi cuenta de Twitter fue cerrada por 11 minutos por un empleado sabandija. Supongo que la palabra finalmente está llegando y teniendo un impacto“, escribió. Esta semana, el mandatario se envolvió a una nueva polémica al retuitear videos antiislámicos publicados por una política británica de extrema derecha.