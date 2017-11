Netflix es un monstruo gigantesco como el Demogorgon –pero bueno– que se convirtió no solo en la plataforma de streaming más importante del mundo con más de 109 millones de usuarios y 300 millones de perfiles, sino también en una de las productoras de películas y series más importantes después de haber creado contenidos como “Stranger Things”, “Orange is The New Black” o “13 Reasons Why”.