Apple Inc presentó el jueves una contrademanda para Qualcomm Inc, alegando que los chips para teléfonos móviles Snapdragon que habilitan el funcionamiento de muchos dispositivos con Android infringen sus patentes, en el último capítulo de una larga disputa.

Qualcomm acusó en julio a Apple de infringir varias patentes relacionadas con la mejora de la vida de las baterías de los celulares.

Apple rechaza las acusaciones de que violó las patentes de duración de batería de Qualcomm y argumentó que son inválidas, una estrategia habitual en estos casos.

No obstante, en un recurso presentado el jueves en un juzgado de San Diego, Apple revisó su respuesta a la demanda de Qualcomm con acusaciones propias. Apple alega que posee al menos ocho patentes sobre la duración de las baterías que Qualcomm ha violado.

Las patentes de Apple implican la garantía de que cada parte del procesador de un móvil usa solo la mínima energía necesaria, apagando las partes que no son necesarias.

En su recurso, Apple alega que los procesadores Snapdragon 800 y 820 de Qualcomm, que alimentan los teléfonos de Samsung Electronics Co Ltd y los Pixel de Google, filial de Alphabet Inc, infringen estas patentes. Samsung y Google no aparecen por su nombre en las contrademandas.

“Apple empezó a buscar estas patentes años antes de que Qualcomm empezara a buscar las patentes que esgrime contra Apple en este caso”, indicó la compañía en su recurso.

Qualcomm presentó su demanda al mismo tiempo que acudía a la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos para intentar prohibir la importación de los iPhones de Apple que usan chips del rival Intel Corp por supuestas violaciones de las patentes.

