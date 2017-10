Hasta ahora los usuarios de Twitter cumplían estas necesidades marcando una publicación como favorita o enviándola como mensaje directo, algo que la plataforma quiere solucionar con esta nueva opción del botón “guardar para más tarde”·

El jefe de producto de la red social Keith Coleman dijo el lunes en su cuenta que la compañía está trabajando en una herramienta de bookmarking que le permitirá ahorrar tuits y volver a ellos en una sección dedicada al producto.

✨🌳🍉Fresh out of HackWeek and coming soon — a new way to save tweets to read later. Been a top request (❤️🇯🇵!) The team would love your feedback as they dial in the design! #SaveForLater 👇 https://t.co/6oo2lhqFbW

— Keith Coleman 🌱😀🙌 (@kcoleman) 10 de octubre de 2017