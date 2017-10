El mundo de los vehículos autónomos suma un nuevo nombre de peso con Apple, que acaba de revelar el sistema de manejo sin intervención humana en las calles de California. El prototipo fue revelado por MacAllister Higgins, el cofundador de una empresa de taxis autónomos Voyage, que reportó el encuentro con el vehículo de Apple desde su cuenta personal en Twitter.

Al igual que otras firmas tecnológicas como Google y Uber , Apple apela al desarrollo de un sistema montado en la parte superior de un vehículo, equipado con doce sensores LiDAR, utilizados para determinar la distancia y ubicación de los objetos, vehículos y peatones del entorno. En este caso, el modelo utilizado es una SUV de Lexus, un formato de vehículo muy utilizado en los desarrollos de este tipo de proyectos, ya que cuentan con el espacio suficiente para llevar las computadoras que procesan todos los datos que registran las cámaras y sensores.

Going to need more than 140 characters to go over 🍎’s Project Titan. I call it “The Thing” pic.twitter.com/sLDJd7iYSa

Luego del reporte de Higgins, otro usuario de Twitter llamado @idiggapple reportó otra foto del vehículo cerca de una parada del bus que lleva a los empleados de Apple a sus diferentes sedes en Cupertino, California.

I saw one of these a few weeks ago pull up to an Apple shuttle stop-sit there for a few then drove off. pic.twitter.com/gUudZY1TIA

— idiggapple (@idiggapple) 18 de octubre de 2017