Microsoft ha asegurado haber lanzado ya una actualizaciónpara su sistema operativo Windows con la que hacer frente a posibles riesgos derivados de la vulnerabilidad en el protocolo de seguridad WPA2 del estándar de red inalámbrica WiFi, que se ha hecho pública este lunes. Por el contrario, Google ha confirmado que Android será actualizado en las

próximas semanas.

Microsoft ha confirmado al portal The Verge que ha lanzado una actualización de Windows

con la que se garantiza la protección de aquellos equipos que funcionen con este sistema

operativo. Horas después de que el investigador Mathy Vanhoef informase de la existencia de una vulnerabilidad en el protocolo WPA2 que afecta a la totalidad de conexiones WiFi del

mundo, la compañía estadounidense ha asegurado que todos aquellos que hayan instalado

esta corrección o tengan habilitadas las actualizaciones automáticas “se aseguran de que están protegidos”.

La empresa desarrolladora de Windows ha asegurado al citado medio que ofrecerá más

detalles sobre esta actualización de seguridad a lo largo de este lunes.

Según ha explicado Vanhoef, esta vulnerabilidad genera amenazas especialmente graves en

los sistemas operativosLinux y Android. La desarrolladora de este último, Google, ha

afirmado a The Verge que este problema de seguridad será solucionado “en las próximas

semanas”. Los primeros dispositivos Android en incorporar estas mejoras serán los de la

familia Pixel, también de Google, que lo harán el 6 de noviembre, ha avanzado la compañía.

Por su parte, Apple todavía no ha confirmado si sus últimas versiones de macOS e iOS son o no vulnerables a este ‘exploit’. La Alianza WiFi, una organización de gigantes tecnológicos responsables del estándar de conexión inalámbrica, ha afirmado al citado portal que este problema de seguridad puede ser solucionado con actualizaciones de ‘software’, añadiendo que la industria del sector ha comenzado a desarrollar parches y asegurando que los dispositivos WiFi podrán seguir funcionando con normalidad, tengan o no instaladas estas soluciones.

