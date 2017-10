Tweet on Twitter

El último lanzamiento del software de Apple demostró que la batería de los dispositivos que contienen el sistema operativo iOS 11 duraba aproximadamente media hora menos que con iOS 10. Ante las críticas de los usuarios, Apple lanzó una nueva actualización, la versión mejorada iOS 11.1. Según un vídeo de Youtube de un canal especializado en estas pruebas, el nuevo software no solo corrige el problema de las baterías, sino que lo superará con creces.

En un test recientemente publicado en YouTube, se puede contemplar cómo un usuario compara la duración de la batería de diferentes ediciones de iPhone con la actualización de iOS 11.1. El resultado es que, en general, todos los dispositivos ahora ganan entre 3 y 4 horas de autonomía.

Para la prueba, el usuario colocó todos los teléfonos en modo avión, conectadas a la misma red Wifi y en la misma condición de brillo de pantalla y bloqueo. Al final, el iPhone 6 Plus es el que parece aguantar mejor el cuestionado iOS 11, con una duración de 4 horas y 45 minutos. Le sigue el iPhone 8 Plus, con 4 horas y 40 minutos, y el iPhone 7 Plus, con 4 horas y 5 minutos.

Evidentemente, en un día normal y con el celular en unas condiciones adaptadas a la vida cotidiana, el dispositivo gastaría mucho más. Sin embargo, a la vista está que los resultados son muy positivos respecto al iOS 11.

Esta no es la primera vez que una nueva versión del sistema operativo provoca problemas. Sin embargo, los de Cupertino cada vez son más rápidos en responder y lanzar soluciones. Así fue que Apple procuró minimizar los errores de sus software con su famoso programa de betas públicas, sacando una nueva versión por semana.

