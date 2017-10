Al configurar un nuevo smartphone una de las primeras acciones que realiza el usuario es instalar el WhatsApp. Y es que este mensajero instantáneo propiedad de Facebook ha logrado convertirse en el rey dentro de su categoría en el mundo occidental. Prueba de esto es que, según los últimos datos oficiales –que datan de febrero de este año-, la plataforma cuenta con más de 1.200 millones de usuarios activos mensuales. Además, en los últimos 12 meses creció en un 20% la cantidad de personas que lo utilizan para enviar 50 mil millones de mensajes al día. A pesar de la intensidad con la cual se apela a esta aplicación, hay recursos tan útiles como desconocidos por los usuarios, que sirven para añadirle al WhatsApp funciones muy interesantes. La mayoría de estas aplicaciones se descargan sin costo desde la tienda de aplicaciones Google Play, disponible para los teléfonos inteligentes con sistema operativo Android. ¿Qué tan cómodo puede ser contar con algunos de estos recursos? Depende del caso. Entre los más productivos se encuentran opciones para evitar que los móviles –básicamente los modelos más básicos– se queden sin espacio libre para almacenar contenido.

Contestador automático

Dada la cantidad de grupos y contactos con los que se chatea a través de esta app de mensajería, en ocasiones se vuelve muy tedioso responder a cada uno, en especial cuando se está en una reunión, con las manos ocupadas o realizando una tarea que requiere concentración. Para estas ocasiones se pueden usar títulos que funcionan como los servicios de respuesta automática de los correos electrónicos. Al activarla, hay que configurar el texto que se tiene que disparar cada vez que se recibe un mensaje de WhatsApp; y eso es todo. Se puede configurar de tal modo que, cuando se active, mande una respuesta a los contactos avisándoles que estamos ocupados. Se puede seleccionar el tiempo de espera entre mensaje y respuesta además de, por supuesto, el texto que se desea enviar.

Voz e imagen

Para aquellas personas que desean estar pendientes de los mensajes recibidos pero no pueden sostener el smartphone, hay aplicaciones que leen cada notificación al instante en varios idiomas y con una clara dicción. Es el caso de Voice for Notifications Pro y Notification Reader, todo esto se hace a cambio de que muestren publicidad y se les de acceso a la información que se comparte a través de este servicio de mensajería. En tanto, los mayores de 13 años pueden utilizar Gifs for WhatsApp que, como su nombre indica, cuenta con un álbum de GIFs ordenados por categorías para descargar y compartir las deseadas. Similar, pero apta para todo público es Whats a gif. Como plus, si se le da acceso a esta app para acceder a nuestras imágenes y videos tendremos la posibilidad de crear nuestros propios gifs

Más opciones

Existe además la posibilidad de sincronizar la cuenta de WhatsApp en un dispositivo secundario, por ejemplo, una tableta. De esta manera, las conversaciones pueden continuarse indistintamente en cualquiera de los dos equipos. Esta función es la que ofrece la app WhatsWeb doble, que se descarga sin costo a cambio de mucha publicidad, la cual puede desaparecer si se elige la versión paga que cuesta US$ 3.04. Una vez instalada en el dispositivo secundario hay que escanear el código QR que muestra la app, tal como hay que proceder cuando se quiere usar la aplicación en una computadora. Así es como, en un instante, se logra contar con la misma cuenta de WhatsApp en dos aparatos móviles, usando un solo número de línea. Un inconveniente que tiene este recurso es que ya no se puede utilizar el mensajero instantáneo desde su app original, sino solo a través de WhatsWeb doble.

Más seguridad

En 2016, WhatsApp reforzó su seguridad añadiendo a las comunicaciones de sus más de 1.000 millones de usuarios un servicio de cifrado de extremo a extremo. Una solución que impide que nadie, que no sea el emisor y el receptor, pueda acceder al contenido de los mensajes. Chatlock+ puede utilizarse con otros mensajeros, cuentas de redes sociales y correo electrónico, entre otros. Se puede acceder a una versión sin publicidad por US$ 2. Otra opción es WhatsLock. Ambas permiten bloquear conversaciones y también generar un WhatsApp falso que despista a intrusos. Un mundo sin audios Si usted es de esas personas que odian los audios, pruebe descargar Transcriber for WhatsApp. Se trata de una herramienta que se ocupa de transcribir todos los audios a textos en un minuto. Su funcionamiento es muy simple. Hay que seleccionar un mensaje de audio, mantenerlo apretado y toca el botón de “Compartir”. Ahí hay que elegir la app Transcriber for WhatsApp y automáticamente va a aparecer una ventana pequeña con la traducción. Eso sí, no acierta siempre con la transcripción. Confunde palabras fonéticamente similares y en ocasiones no capta correctamente la terminación de algunas palabras (“notas” por “notar”, por ejemplo).

Conversaciones falsas

Más allá de que resulte lícito o no, puede ser gracioso hacer bromas creando conversaciones falsas en WhatsApp; existen recursos que permiten que el usuario escriba conversaciones que nunca existieron pero que luzcan muy reales. WhatsFake es una aplicación que se descarga sin costo en dispositivos iOS y Android que sirve para redactar diálogos. Y es que esta app imita a WhatsApp, de forma tal que se puede redactar una conversación entre dos personas, incluyendo audio e imágenes. Una vez preparado el texto, el mismo se puede compartir a través de WhatsApp u otras aplicaciones de mensajería y esperar las repercusiones que genera entre los destinatarios.

