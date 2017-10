Algunos modelos del teléfono Pixel 2 XL, uno de los dos presentados por Google hace un par de semanas, están sufriendo de un defecto de la pantalla conocido como “burn-in”. Técnicamente, se trata de marcas o “quemaduras” producidas en la pantalla cuando una determinada región pasa demasiado tiempo con una imagen fija, típico de forma clara -por ejemplo- en aparatos que permanecen mucho tiempo con el display en un juego con elementos fijos como el Clash of Clans.

De hecho, es un fenómeno a menudo asociado con las pantallas Oled, donde los elementos de la interfaz, como los iconos de navegación y el reloj se mantienen levemente visibles cuando no deberían. La cuestión es que no debería suceder en un aparato que cuesta 850 dólares, precio de un alta gama en Estados Unidos.

That’s some pretty wild OLED burn-in on the Pixel 2 XL after maybe 7 days of full-time use pic.twitter.com/EPJTs6D0Kg

— Alex Dobie (@alexdobie) 22 de octubre de 2017