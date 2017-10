Ya no serán solo textos, fotos y videos. Desde el miércoles, Facebooksoporta en su News Feed publicaciones en 3D. Las mismas serán objetos con los que los usuarios podrán interactuar al mover el celular o deslizar los dedos para ver todos los ángulos del objeto.

Este tipo de publicaciones podrán ser creados en las plataformas de realidad virtual Oculus Medium y Facebook Spaces, según informa el sitio especializado “TechCrunch”. El portal “Cnet” agregó que la red social también habilitará una API para que desarrolladores y apps puedan publicar sus objetos creados en 3D.

In terms of social sharing, Facebook announced 3D posts, letting users interact with 3D objects without a headset pic.twitter.com/WhZXGlVta2

— Eva ✈️ OC4 (@downtohoerth) 11 de octubre de 2017