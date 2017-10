Tweet on Twitter

Facebook extenderá a lo largo del próximo mes de noviembre la función de Historias a las Páginas, a pesar del escaso éxito que está cosechando en su aplicación principal, quedando bastante lejos del éxito que está obteniendo tanto en Instagram como en WhatsApp. La idea es que la función de Historias llegue a las Páginas de todo tipo, desde marcas a medios de comunicación pasando por las Páginas de celebridades y organizaciones de diferente índole.

El anuncio lo ha realizado un portavoz de la compañía a la publicación TechCrunch. Se pretende que las Historias integradas en las Páginas sean una nueva manera diferente en el que transmitir algo a seguidores y otros usuarios. En este sentido, los usuarios podrán ver las Historias de las Páginas a las que estén haciendo seguimiento o hayan marcado “me gusta”, tanto a través de sus dispositivos móviles como equipos de escritorio.

Los administradores de Páginas verán la opción de Crear Historia en el momento en el que la función estén disponibles en aquellas Páginas que administran directamente desde sus dispositivos móviles. Obviamente, las historias creadas desaparecerán a las 24 horas de su creación.

Facebook pretende con este movimiento potenciar una función que no está siendo bien acogida por aquellos usuarios que hacen uso de su aplicación principal, de manera que no puede hacer crecer esta función si los usuarios no quieren hacer uso de la misma, dejando aparcada una serie de aspiraciones que podría implementar en el futuro en forma de nuevas características que enriquezca la experiencia que disponen los usuarios.

