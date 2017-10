Ya no necesitarás utilizar software de terceros para hacer transmisiones en vivo más profesionales.

Mark Zuckerberg quiere hacer más fácil la vida de aquellas personas que disfrutan de hacer transmisiones en vivo y ahora agregó una opción para compartir la pantalla de una computadora en Facebook Live, sin necesidad de utilizar software de terceros.

De acuerdo a los amigos de TNW, la opción aparece en la parte inferior derecha de la ventana de transmisiones en vivo, en un botón llamado ‘Compartir Pantalla’ bajo la opción de ‘FaceTime Camera’, cuando utilizas la plataforma en una computadora de escritorio o portátil.

NEW! Facebook screen sharing option on FB Live via https://t.co/Luozcvmz9G (desktop / laptop) pic.twitter.com/1CN2nsaUrT

— Matt Navarra ⭐️ (@MattNavarra) 17 de octubre de 2017