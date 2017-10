La red social ‘Facebook’ estaría estudiando la posibilidad de incluir la hoja de vida en los perfiles de cada uno de los usuarios, así lo compartió Matt Navarra a través de su cuenta de Twitter donde hizo públicas las capturas de pantalla que realizó durante el acceso que tuvo a esta función que sigue en prueba.

Con esta nueva función de la multinacional se busca permitirles a los usuarios contar con la recomendación de sus perfiles a los empleadores que están en búsqueda de personas con ciertas capacidades, opción similar a la usada por LinkedIn.

New! Facebook is testing a Resume / CV feature for job hunters

h/t @wongmjane pic.twitter.com/KfN2x66OKq

— Matt Navarra ⭐️ (@MattNavarra) 15 de octubre de 2017