Tweet on Twitter

Share on Facebook

La seguridad y la privacidad se encuentran entre las principales demandas de los usuarios, y por ende, los bloqueos de contactos.

Más allá de conocer cómo bloquear a una persona en aplicaciones como Facebook o WhatsApp, uno de los aspectos más importantes para los usuarios es saber si fueron bloqueados por alguno de sus contactos.

En WhatsApp existen configuraciones de privacidad con las que se podrá engañar a los contactos y hacerles creer que se los bloqueo. Por ejemplo, si antes se veía la imagen de perfil de un contacto y ya no la ve, lo más seguro es que lo haya bloqueado.

Lo mismo ocurre cuando deja de ver su estado, su última conexión, cuando está en línea, cuando no puede invitarlo a grupos o llamarlo, cuando le envía mensajes y solo aparece un “check” en vez de dos. Si todas estas señales aparecen juntas para un mismo contacto, esa persona decidió bloquearle de sus contactos.

En Facebook es más sencillo saber si fui bloqueado. Algunos de los indicios más importantes empiezan por el hecho de que no pueda encontrar a la persona en cuestión al colocar su nombre en el buscador de la red social, no pueda ver sus comentarios en perfiles de amigos en común o incluso en grupos, y no pueda ver sus publicaciones en los grupos que tienen en común.

Además, si alguna vez tuvo una conversación con esa persona a través de Facebook Messenger, ya no verá su foto, apareciendo solamente como “Usuario de Facebook” en la bandeja de entrada.

Incluso si tiene el enlace directo al perfil de esa persona, si al colocarlo en la barra de direcciones genera el mensaje “No se encontró o no está disponible el perfil”, quiere decir que está bloqueado. Además, las interacciones, incluyendo las fotografías, serán borradas.

FUENTE