Microsoft anunció que su navegador Edge llegaría a equipos con iOS y Android. Habiendo ya debutado en dispositivos de Apple, el browser ahora está disponible para descarga en Google Play. Eso sí: se trata de una versión beta.

Tratándose de una preview, es natural la presencia de ciertos bugs que irán siendo remediados con el paso de las actualizaciones y el esperado feedback de los usuarios. Por lo demás, vale señalar que este primer despliegue en el universo Android no incluye a tablets, aunque sí se espera que estos dispositivos puedan recibir al navegador de Microsoft cuando llegue la versión final, prevista para este mismo año.

ANDROID INSIDERS.. GET IT NOW! Edge for Android preview is now available in Google Play store! https://t.co/GFZHhZn3zW

— Joe Belfiore (@joebelfiore) 12 de octubre de 2017