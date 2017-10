Nuevas evidencias refuerzan la idea de que la gente no está comprando el iPhone 8 a la velocidad que le gustaría a la cúpula de Apple.

Consumer Intelligence Research Partner (CIRP) anunció ayer los hallazgos sobre las ventas del iPhone 8 y iPhone 8 Plus, concluyendo que la velocidad de ventas durante el tiempo que ha estado disponible es muy bajo, comparado con otros lanzamientos del iPhone en años pasados.

El iPhone 7 y iPhone 7 Plus contabilizaron el 43 por ciento de todos los iPhone vendidos en sus primeras semanas de disponibilidad, dice CIRP; el iPhone 6S y iPhone 6S Plus sumaron 24 por ciento, mientras que el iPhone 6 y 6 Plus llegaron a 46 por ciento. El iPhone 8 y iPhone 8 Plus llegaron a apenas el 16 por ciento.

CIRP midió el mismo tiempo de ventas de los más recientes lanzamientos del iPhone, desde el iPhone 6, iPhone 6S y iPhone 7. Todos estos tuvieron mejores ventas que el iPhone 8 y iPhone 8 Plus, según el estudio.

El hallazgo sugiere que la gente no está comprando el iPhone 8 porque están esperando por el iPhone X, o porque prefieren gastar menos por el iPhone 7 que ahora tiene un precio más bajo que comienza en US$549 (el iPhone 8 comienza en US$699).

