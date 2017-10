De todos los usuarios que figuran en tu lista de seguidores en Twitter, puede que al menos uno sea un troll o acosador. Twitter, más que Facebook, es una plataforma en la que es más fácil encontrar personas que se meten en una conversación en la que no tienen nada que ver, o producen actividad en un tweet de hace eones.

Descuidamos un detalle que nos podría estar advirtiendo de algo mayor: un correo electrónico entra en la bandeja de notificaciones para decirte que alguien ha empezado a seguirte, un amigo “anónimo” acaba de entrar en tu vida diaria. No se trata de pensar mal de buenas a primeras, siempre y cuando ese “amigo” no sobrepase los límites normales de “me gusta” o “menciones” agresivas.

Twitter ha tomado un nuevo enfoque sobre su red social en los últimos meses con una serie de actualizaciones que están destinadas a acabar con el abuso y el odio. Sin embargo, aún se debate cuán efectivas están siendo estas actualizaciones, puestos que algunas celebridades y caras públicas han tenido que cerrar sus cuentas por el acoso.

Aunque Twitter probablemente nunca estará libre de trolls y acosadores en su plenitud, hay maneras de minimizarlo y que los usuarios configuren sus perfiles para evitar a estos sujetos o respetando algunas normas. En primer lugar, es importante leer las reglas y los términos de servicio que ofrece Twitter para conocer las limitaciones del contenido y uso, así como los derechos de autor, contenido explícito o qué hacer con las cuentas spam y el comportamiento abusivo.

Informar mediante “Reportar tweet”

Es una lista bastante extensa donde se explica que el comportamiento de amenazas, discursos de odio o correo no deseado puede ser penalizado por Twitter eliminando su cuenta. La compañía todavía depende en gran medida de que sean los usuarios quienes denuncien dicho perfil. Para ello, Twitter proporciona algunas formas diferentes de poder informar de estos tweets.

Se puede informar desde el tweet en cuestión abriendo el menú desplegable y seleccionar “Reportar Tweet” y “No me gusta este tweet” o, de lo contrario, hacer un informe a través de este enlace. También se puede informar sobre mensajes directos abusivos al pasar el cursor sobre el mensaje (en ordenador o portátil) o tocando y manteniendo unos segundos en la aplicación de Twitter para iOS y Android. Twitter será el próximo que mueva ficha; envía una notificación que puede tardar hasta 24 horas para avisar de que se han tomado medidas.

Bloquear al sujeto en cuestión

El bloqueo es una de las herramientas más eficaces a día de hoy para lidiar con acosadores y trolls. Bloquear a un usuario que está siendo molesto evita que pueda ver nuestro perfil de Twitter e interactuar con nuestro contenido. Y aunque no se notifica a los usuarios cuando alguien los bloquea, lo pueden saber si van al perfil del otro usuario en el que se anuncia un “has sido bloqueado por @…”.

Silenciar acosadores y trolls

Silenciar usuarios es otra forma de garantizar no ver contenido que no nos gusta. Si silenciamos a una persona que no seguimos, evitará que los tweets de esa cuenta aparezcan en tu timeline o notificaciones. Si es una persona a la que estás siguiendo, no verás sus tweets en tu panel de tiempo, pero sí recibirás las notificaciones. Existen algunas instrucciones más específicas para silenciar personas aquí.

FUENTE