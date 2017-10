El mercado de las citas por internet es un negocio enorme y está en continua expansión. Pero los engaños son también cada vez más habituales.

Solamente en Reino Unido se recibe una denuncia cada 3 horas y la Oficina Nacional de Inteligencia de Fraude calcula que en 2016 más de 3.800 personas perdieron un promedio de US$12.500 debido al llamado “fraude romántico”.

Pero el fenómeno es global. El FBI dice que los estadounidenses perdieron unos US$82 millones por estafas en sitios de citas online sólo en los últimos seis meses del 2014 (el último año en que publicaron cifras).

Fuente: Action Fraud

A continuación, te explicamos cuáles son las estafas más habituales y qué debes hacer para no caer en ellas.

Hay estrategias para crear un perfil en aplicaciones de citas online con altas probabilidades de ser exitoso. Según Sean Rad, el cofundador de la aplicación Tinder, estas son las claves para la foto perfecta:

Los estafadores lo saben. Y lo analizan para crear bots, programas informáticos que imitan el comportamiento humano, como le sucedió a este usuario de Twitter:

Even my tinder sex bots aren’t trying anymore #Tinder pic.twitter.com/tmEXB2Up67

— mat reed (@reed_mat) 30 de enero de 2015