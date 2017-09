Tweet on Twitter

Microsoft anunció hoy en la IFA de Berlín que la actualización de Windows 10 Fall Creators se lanzará oficialmente el 17 de octubre. Se trata del cuarto update del sistema operativo desde su lanzamiento y significa además la continuación de Creators, lanzado en abril pasado.

Fall Creators Update brindará a los usuarios una primera muestra de Windows Mixed Reality, la plataforma de VR de la compañía que está pensada para correr con headsets accesibles. Por ahora, los fabricantes que se han sumado a esta tecnología so Dell, HP, Lenovo, Hacer y Asus.

Según el vicepresidente ejecutivo de Windows y Dispositivos Terry Myerson, la actualización también soportará eye-tracking, lo que hace más fácil su uso para aquellos que no pueden usar sus extremidades para navegar por el sistema operativo. Esto es particularmente útil para los que sufren de la enfermedad de Lou Gehrig, dijo Myerson en su discurso en la feria europea.

Desafortunadamente, la esperada característica de línea de tiempo que Microsoft mostró en Build 2017 no estará lista a tiempo para la actualización de Fall Creators. Al igual que el Handoff de Apple, la herramienta permite continuar con un trabajo en una amplia variedad de dispositivos. Vale destacar que eso no incluye solamente computadoras de Windows 10, ya que también se vinculará con iOS y Android. El update también marcará el debut del nuevo concepto de diseño fluido de Windows, llamado Fluent Design, cuyo objetivo es actualizar la apariencia del sistema operativo y sus aplicaciones. No será un gran cambio visual, pero debería ser el comienzo de un Windows ligeramente más elegante.

