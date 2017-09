Tweet on Twitter

Share on Facebook

Microsoft ha estado trabajando en una nueva función para Xbox One y Xbox One X que permite ahorrar a los usuarios una importante cantidad de espacio de almacenamiento. Según Eurogamer, el sistema, llamado Intelligent Delivery, ordena los datos en bloques, permitiendo a los jugadores eliminar los bits que no necesitan y así liberar espacio en sus discos.

Tal como indica Engadget en su artículo al respecto, esta tecnología podría resultar ser muy útil por ejemplo en juegos como el FIFA, donde los usuarios podrían eliminar todos los paquetes de idiomas y dejar solo el que les interese. Otro ejemplo se puede graficar con aquellos jugadores de Xbox One que no posean una tv 4K; sencillamente, podrían eliminar los archivos pensados para correr en esa resolución.

Las características de Intelligent Delivery no terminan ahí, ya que soportará juegos en varios discos, con el disco principal conteniendo todos los datos necesarios y otros adicionales (hasta 15 en total) que podrán almacenar trozos de datos adicionales que los jugadores podrían agregar según sea necesario. En este momento, la consola de Microsoft sólo soporta dos discos, pero los desarrolladores de juegos que deseen utilizar más pueden resolverlo con la empresa caso por caso.

Por supuesto, todas estas características dependen de que los creadores de juegos clasifiquen sus juegos en bloques de datos, por lo que habrá que ver cual es la respuesta de la industria. Por ahora, no hay fecha estimada de lanzamiento para Intelligent Delivery, pero no deja de ser auspicioso su desarrollo, sobre todo en tiempos donde los juegos ocupan cada vez más espacio de almacenamiento.

FUENTE